شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينفي إصدار أي بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالبيان المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه غير صحيح بالمرة ومستواه الركيك في اللغة العربية، حسب تعبيره.

وأكد مسؤولو بيراميدز أن البيانات الرسمية يتم إرسالها عبر «الجروب» الرسمي للنادي فقط، وكذلك تصريحات الإدارة أو لاعبي فريق الكرة تتم من خلال المركز الإعلامي الرسمي.