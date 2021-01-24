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بيراميدز ينفي إصدار أي بيان رسمي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالبيان المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه غير صحيح بالمرة ومستواه الركيك في اللغة العربية، حسب تعبيره.

وأكد مسؤولو بيراميدز أن البيانات الرسمية يتم إرسالها عبر «الجروب» الرسمي للنادي فقط، وكذلك تصريحات الإدارة أو لاعبي فريق الكرة تتم من خلال المركز الإعلامي الرسمي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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