شكرا لقرائتكم خبر عن «مرموش» يواصل التألق مع سانت باولي ويسجل ثاني أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز اللاعب المصري عمر مرموش ثاني أهدافه مع فريقه الجديد سانت باولي الناشط في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.

وسجل «مرموش» هدفًا في الدقيقة 49 من عمر لقاء فريقه ضد يان ريجينسبورج، المقام اليوم الأحد، في الجولة 17 لدوري الدرجة الثانية بألمانيا.

وافتتح «مرموش»، 21 عامًا، أهدافه مع سانت باولي، بهز شباك هولشتاين كيل يوم 9 يناير الجاري.

ورحل «مرموش» معارًا من فولفسبورج إلى سانت باولي، للحصول على فرصة المشاركة، أملاً في الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد لخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف المقبل.