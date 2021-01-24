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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقيمت امس مباراة الزمالك مع أسوان في الاسبوع التاسع من الدوري المصري وذلك على ملعب بتروسبورت وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبهذه النتيجة يصبح رصيد الزمالك 20 نقطة من 8 مباريات يحتل بهم مركز الوصافة في الدوري المصري، أما فريق أسوان فقد أصبح رصيده 8 نقاط جمعها من 8 مباريات ايضا ويحتل بهم المركز 13 في الدوري.
وبعد هذه المباراة يتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 20 نقطة جمعها من 8 مباريات وبفارق الأهداف عن الوصيف فريق الزمالك الذي حل ثانيا ثم يأتي بعدهم فريق الجونة برصيد 18 نقطة من 9 مباريات يليه فريق المصري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري
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الوضع في مصر
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اصابات
161,143
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تعافي
126,176
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وفيات
8,902