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جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع أسوان

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بعد تعادل الزمالك مع أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقيمت امس مباراة الزمالك مع أسوان في الاسبوع التاسع من الدوري المصري وذلك على ملعب بتروسبورت وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبهذه النتيجة يصبح رصيد الزمالك 20 نقطة من 8 مباريات يحتل بهم مركز الوصافة في الدوري المصري، أما فريق أسوان فقد أصبح رصيده 8 نقاط جمعها من 8 مباريات ايضا ويحتل بهم المركز 13 في الدوري.

وبعد هذه المباراة يتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 20 نقطة جمعها من 8 مباريات وبفارق الأهداف عن الوصيف فريق الزمالك الذي حل ثانيا ثم يأتي بعدهم فريق الجونة برصيد 18 نقطة من 9 مباريات يليه فريق المصري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    161,143

  • تعافي

    126,176

  • وفيات

    8,902

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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