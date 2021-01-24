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وليد سليمان يبدأ برنامجه التأهيلي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه. وتعرض وليد سليمان لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس.

وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على حالة وليد سليمان، والشد من أزره في بداية برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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