شكرا لقرائتكم خبر عن «جارسيا» يحاضر منتخب مصر بالفيديو قبل مواجهة سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاضر باروندو جارسيا المدير الفني لمنتخب كرة اليد، للاعبين محاضرة بالفيديو بعد قليل، لشرح النقاط المقرر التركيز عليها في مواجهة سلوفينيا والتي تقام بصالة ستاد القاهرة في السابعة من مساء اليوم، في ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد التي تستمر حتى 31 يناير الجارى .

ومن المقرر ان يتحرك اللاعبون إلى ستاد القاهرة في الخامسة إلا ثلث من مساء اليوم، استعداد لمواجهة سلوفينيا ،و الذي يامل الفراعنة الفوز عليهم للصعود إلى دور ربع النهائي من المونديال

وتقام اليوم عدة مباريات في نفس مجموعة مصر حيث يلتقى السويد مع الاتحاد الروسى، ومقدونيا مع بيلاروسيا، بينما يلتقى الجزائر مع سويسرا، والبرتغال مع فرنسا، وايسلندا مع النرويج والمغرب مع تشيلى، النمسا مع كوريا الجنوبية، و