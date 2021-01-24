شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جمهورية شبين يتعاقد مع ظهير أيمن النادي الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن ياسر رضوان في التعاقد رسمياً مع اللاعب حسين غنيم ظهير أيمن الشمس السابق.

واللاعب يبلغ من العمر 29 عام وسبق له اللعب بالنادي الأهلي والانتاج الحربي وطنطا والمنصورة قبل الإنتقال للشمس الموسم الماضي، كما شارك غنيم مع منتخب مصر الأوليمبي.

ووقّع اللاعب على عقود الانضمام لجمهورية شبين لمدة موسم ونصف في حضور الكابتن ياسر رضوان المدير الفني والكابتن ياسر سعفان المدير الاداري.