شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «أوزيل» ينهي علاقته بأرسنال بعد 7 سنوات بقميص «الجانرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الأرسنال، انتقال لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل، إلى فنربخشة التركي، اليوم الأحد. وأعلن فنربخشة الأسبوع الماضي أنه اقترب من التعاقد مع أوزيل الذي خرج من حسابات آرسنال وتم استبعاده من تشكيلة الفريق هذا الموسم.

وقال «أوزيل»: «أود توجيه الشكر للنادي على هذه الرحلة الرائعة على مدار آخر 7 أعوام ونصف العام. الدعم الذي تلقيته من الفريق والجماهير خلال فترتي هنا كان مذهلًا حقًا، وهو أمر سأكون ممتنًا له دائما».

ولم يلعب «أوزيل»، البالغ عمره 32 عامًا، والفائز بكأس العالم مع ألمانيا، منذ مارس الماضي.