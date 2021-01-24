شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أوليمبيا دمياط»: الانضمام الرسمي لاتحادي الكرة والسباحة بداية مرحلة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد العايدي، رئيس مجلس إدارة نادي أوليمبيا بمدينة دمياط الجديدة، إن انضمام نادي أوليمبيا سبورت رسميا للاتحاد المصري للسباحة والاتحاد المصري لكرة القدم للمشاركة في مباريات القسم الرابع لكرة القدم يمثل نقلة إيجابيه وبداية لمرحلة جديدة للمشاركات الرسمية لفرق النادي، وتأكيدا على نجاح المنظومى الرياضية للنادي وهو ما أدي لوجود مواهب متميزة قادرة على التمثيل المشرف والمشاركة الايجابية في البطولات الرسمية، لافتا أن هناك خطة شاملة للتوسع في اللعبات الرياضية، علاوة على الأنشطة المختلفة مثل الرحلات والحفلات والمناسبات الاجتماعية وغيرها من الأنشطة.

وأضاف «العايدي» في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن النادي يسخر كل إمكانياته الرياضية والإنشائية من ملاعب ومدربين على أعلى مستوى لاكتشاف المواهب المختلفة ورعايتهم، بهدف تقديم لاعبين موهوبين صغار السن لديهم إمكانيات فنية وبدنية خاصة، فضلا عن دعم القيم البدنية والروح القومية بين الأعضاء بإقامة المباريات الرياضية، والبطولات المختلفة، والحفلات الموسيقية وتوعية الناشئين وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية والرياضية والإبداعية من خلال المركز التعليمي والأنشطة التربوية والترويحية.

ولفت إلى أن النادي يذخر بالمنشآت الرياضية التي تؤهل أي موهبة يتم اكتشافها ليصبح بطلا في الرياضة التي يمارسها، حيث يضم النادي 4 حمامات سباحة مختلفة المقاسات منها حمام أوليمبي وآخر مغطى، واثنين ملعب للإسكواش، وصالة مغطاة متعددة الأغراض، وملعب متعدد، وصالة للجمباز وأخرى للكاراتيه، وتراك بطول 250 مترا للمشي، بالإضافة إلى مبنى اجتماعي وصالة جيم للرجال وأخرى للسيدات وثالثة للأطفال، وكذلك مجموعة مطاعم وحضانة لأطفال الأعضاء، ومكتبة تذخر بأمهات الكتب، لافتًا إلى أن النادي مسجل في اتحادات كرة القدم واليد والكاراتيه والخماسي الحديث والسباحة والجمباز والحماس والإسكواش، وفى الطريق للتسجيل في بقية الاتحادات الرياضية، وحصل النادي الأسبوع الماضي على ملعب كرة قدم خماسي من مديرية الشباب والرياضة بطريقة حق الانتفاع .

وأشار إلى أن مجلس الإدارة لديه خطة توسعية خلال الخمس سنوات المقبلة لإنشاء أربعة أفرع جديدة في مدينة دمياط الجديدة وبعض المدن الجديد مثل بدر والشروق، بالإضافة إلى فرع آخر في أحد محافظات الصعيد، وتم دفع نسبة 10 % لقطة أرض بمدينة دمياط الجديدة، سيتم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء فرع آخر للنادي، نظر لأن النادي يضم لاعبين أبطال مصر والعرب وأفريقيا في السباحة وبحاجة إلى مزيد من التوسعات، وتم رعاية البطل محمد ياسر لإعداده لدورة الألعاب الأوليمبية بعد القادمة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس عام 2024، فضلا عن وجود موهبة فذة في الخماسي الحديث، تم تصنيفها من أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم في المرحلة السنية 10 و11 عامًا.

ونوه بأن النادي لم يواجه أي معوقات عن إشهاره، وحصل على كافة التراخيص المطلوبة، حيث يعد نادي أوليمبيا أول نادٍ خاص في محافظة دمياط، إنشائه مجموعة من الشباب الذين أرادوا في بداية الأمر انشاء حمام سباحة لعشقهم الشديد لهذه الرياضة، على مساحة 6 الألف متر مربع عام 2014، وعند بداية العمل تم زيادة المساحة إلى 18 ألف متر ليصبح ناديا، يضم نحو 3 آلاف أسرة، ليصل النادي إلى نحو 95 في المائة من نسبة الأعضاء المستهدفين، وهو يهدف لإثراء الساحة الرياضية داخل محافظة دمياط وخارجها ويتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة في مجال الرياضة.

من جانبه، أكد يحيى العايدي مدير عام النادي، أن انضمام نادي أوليمبيا سبورت رسميا للاتحاد المصري للسباحة، يعد أول نادي دمياطي ينضم للاتحاد، بعد أن وافق ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة وعضو الاتحاد الأفريقي، على الانضمام واعتماد أوراق النادي بالاتحاد بعد سداد الرسوم المقررة.وأضاف أن النادي سيشارك رسميا في بطولة تماسيح النيل التي ينظمها الفرع كأول بطولة معتمدة بالاتحاد.، حيث سيتم المشاركة في البطولة بمواليد 2009 و2010 كأول مرحلتين يتم تسجيلهما ببطولة رسمية، وبذلك يكون النادي قد انضم رسميا لخمس اتحادات مصرية هي كرة القدم وكرة اليد والجمباز والخماسي الحديث والسباحة، لافتا أن النادي يدعم جميع السباحين الأبطال في دمياط، حيث يوجد به مدارس للتعليم والتدريب وجهاز فني على أعلى المستويات، ويضم النادي 3 حمامات سباحة من ضمنها حمام السباحة الأوليمبي الوحيد بالمحافظة.