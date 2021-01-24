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أكرم توفيق ينتظم في مران الأهلي الجماعي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم «توفيق» في مران الأهلي بعد المسحة الطبية التي أجراها والتي جاءت نتيجتها سلبية.

وغاب أكرم توفيق عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الطبي إجراء مسحة طبية إضافية له للاطمئنان على حالته، قبل أن ينتظم اليوم في مران الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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