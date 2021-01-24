شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق ينتظم في مران الأهلي الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم «توفيق» في مران الأهلي بعد المسحة الطبية التي أجراها والتي جاءت نتيجتها سلبية.

وغاب أكرم توفيق عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الطبي إجراء مسحة طبية إضافية له للاطمئنان على حالته، قبل أن ينتظم اليوم في مران الأهلي.