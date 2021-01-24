شكرا لقرائتكم خبر عن سانت إيتيان يكشف حقيقة تجديد مفاوضاته مع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد نادي سانت إيتيان الفرنسي، مفاوضات التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووفقا لما نشره موقع صحيفة «le 10 sport»،

وأوضح التقرير أن كلود بويل، مدرب سانت إيتيان، متمسك بضم مهاجم الزمالك في شهر يناير الجاري، رغم الخلاف الذي نشب بين الناديين في المفاوضات.

وأضاف أن «بويل» يضغط بكل قوة لحسم الصفقة وخصوصًا مع تعثر مفاوضات جالطاسراي التركي لارتفاع المقابل المالي المطلوب.