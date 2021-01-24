شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباريات مجموعة مصر في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مباريات المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد، حيث تقام المباريات بصالة ستاد القاهرة، والتي تقام بمصر، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 31 منتخبًا.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر ومقدونيا وسلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسى، بالإضافة إلى السويد، حيث يلتقى في السابعة من مساء اليوم منتخب الفراعنة مع نظيره سلوفينيا، بينما يلتقى مقدونيا مع بيلاروسيا في الرابعة والنصف مساء، والسويد مع الاتحاد الروسي في التاسعة والنصف مساء اليوم أيضا.

ويأتي حضور الوزير للمباريات في ظل حرصه على دعم منتخب مصر في البطولة، وتشجيعه على بذل أقصى جهد للصعود إلى دور الثمانية في ختام الدور الرئيسى، والتأهل إلى الأدوار النهائية من المونديال في ظل قوة البطولة والمنتخبات المشاركة فيها.