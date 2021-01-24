شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات السويد والنرويج والنمسا وتشيلي لليد يزورون الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم لجنة الاقامة والإعاشة ببطولة كأس العالم لكرة اليد رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم ( أهرامات الجيزة ) والتي تلقي اهتمام وحرص كبير من كافة المشاركين في البطولة لزيارتها، من أجل دعم السياحة المصرية خلال بطولة العالم لكرة اليد.

يأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كافة وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفود المشاركة في البطولة بما

لا يخل بالاجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالإجراءات الصحية .

وتقوم السويد والنرويج والنمسا وشيلي بزيارة الأهرام لالتقاط الصور التذكارية لهم في عبق التاريخ.

وكان عدد من المنتخبات قد قاموا بزيارة الأهرامات والتقاط الصور التذكارية.. واكد أبطال العالم في كرة اليد أن زيارة الأهرامات كان حلم لنا وتحقق على أرض الواقع.

وأكد الجميع أنهم سيقومون باطلاع ذويهم واصدقائهم بالذكريات الجميلة ومدى استمتاعهم بزيارة مصر وانهم سوف يكررون الزيارة مرة أخرى مع عائلتهم.