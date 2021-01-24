شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطالب بدعم منتخب اليد أمام سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بدعم المنتخب الوطنى لكرة اليد، في مباراته اليوم أمام سلوفينيا، في ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

ووجه وزير الرياضة رسالة إلى الجماهير المصرية، يطالبهم فيها بدعم المنتخب ومساندته، في ظل أهمية مباراة اليوم للفراعنة، والمؤهلة إلى دور ربع النهائي من المونديال، خاصة وأن التعادل سيصعب مهمة المنتخب في الدور التالي من البطولة.

وقال وزير الرياضة أن عدم حضور الجماهير لا يعنى توقف الدعم للاعبين، بل طلب بنشر صور اللاعبين عبر وسائل السوشيال ميديا، وكذلك توجيه رسائل داعمة ومساندة لهم من خلال التواصل الاجتماعى، وهو ما يصنع الفارق مع كتيبة الفراعنة في مبارياته.