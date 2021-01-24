شكرا لقرائتكم خبر عن «بارندو» للاعبين قبل التحرك لمواجهة سلوفينيا: «فخور بكم أي كانت النتيجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا ينام الإسباني بارندو، المدير الفني لمنتخب اليد، تقريبًا، حسبما ذكر شهود عيان، يتجول داخل المعسكر بالورقة والقلم ويمر على اللاعبين واحد واحد ليراجع معه دوره ويذاكر معه المطلوب منه، وبعد أن ينتهي من مروره على اللاعبين يعيد الكره من جديد وكانه لا يريد ترك أي مساحة للخطأ.

التركيز وتنفيذ المطلوب وعدم خسارة الكرة وتنفيذ «الفخ» طريقته في اللعب واستخدام العقل هي أهم نصائحة للاعبين بخلاف الواجبات الخاصة، وبخلاف الجرعات الفنية التي لا تنتهي جرعات كبيرة من الدعم النفسي للإسباني، ليؤكد لهم على ثقته الكبيرة فيهم وأنهم أبطال ومعدنهم نفيس.

وكانت آخر كلمات «بارندو» في المحاضرة النهائية، اليوم، وقبل التوجه للملعب لمواجهة التنين السلوفيني هي: «أنا فخور بكم أي كانت النتيجة».