شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعود للتشكيل الأساسي لليفربول خلال مواجهة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي في المباراة التي ستجمع الريدز بمانشستر يونايتد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد، مساء الأحد، بحسب تقارير إنجليزية.

وكان اللاعب المصري جلس احتياطيًا بصحبة روبيرتو فيرمينو في مباراة ليفربول الأخيرة ضد بيرنلي، ولكن يورجن كلوب أكد في المؤتمر الصحفي التمهيدي لمواجهة يونايتد أنه سيعود إلى التشكيل الأساسي في مباراة الكأس.