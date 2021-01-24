شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوجه عدة رسائل للاعبي الزمالك قبل مواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ووجه لهم التحية على الأداء الذي قدمه الفريق أمام أسوان رغم التعادل.

وأوضح المدير الفني أنه سعيد بالروح القتالية للاعبين من أجل تحقيق الفوز، والتي ظهرت خلال المباراة.

وأكد باتشيكو، خلال الجلسة، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى التركيز، والقتال من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات للتتويج بالألقاب.

ومن جانبه، أشاد عبدالحليم على، مدير الكرة، بالروح العالية بين اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر، والجميع يثق في إمكانياتهم وقدراتهم لتحقيق الهدف الذي يسعى له النادي وهو المنافسة بقوة على درع الدوري.

وقال عبدالحليم على، خلال حديثه مع اللاعبين، إن مباراة أسوان صفحة وانطوت وعليهم التركيز في المباريات القادمة من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على اللقب.

وخاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا في مباراة، أمس، أمام أسوان، تدريبات خفيفة لتفادي الإجهاد، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف جايمي باتشيكو.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها، الخميس المقبل، ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.