مكتوم بن حمدان يشهد تحديات الثنايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي: عصام هجو

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الأحد، تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والتي أقيمت على مدار ثلاثة عشر شوطاً شهدت تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة للمؤسسات الكبرى.

وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة من خلال الشوطين الرئيسيين للبكار المحليات والمهجنات، ونجحت «الشاهينية» بشعار هجن العاصفة في الحصول على صدارة الشوط الأول للثنايا البكار المحليات، وقاد مضمر هجن العاصفة المميز غياث الهلالي «الشاهينية» إلى اعتلاء القمة من خلال ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، وذلك بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات.

وأبدعت هجن الرئاسة مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، عبر الشوطين الثالث والرابع للجعدان المحليات والمهجنات، حيث قاد الوهيبي «شاهين» إلى الانتصار في رحلة الكيلومترات الثمانية للثنايا الجعدان المحليات.

وظهر الشعار الأحمر لهجن الرئاسة، من خلال رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات، وذلك عن طريق «شاهين» الذي قدمه المضمر سلطان بن محمد الوهيبي على الصدارة.

وشهدت الفترة الصباحية منافسات الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وأقيمت 14 شوطاً في سن الثنايا تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية ضخمة، وكانت مسافة السباق هي 8 كيلومترات.

ودفعت هجن العاصفة بالبكرة «الشاهينية» بقيادة نجم التضمير غياث الهلالي بقوة لتحصد الناموس في الشوط الأول للثنايا للبكار المحليات، أما الشوط الثاني للبكار المهجنات فقد كان من نصيب «الوثبة» بشعار هجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، وقدم مضمر هجن الرئاسة سلطان الوهيبي «شاهين» على القمة، من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، قبل أن يتدخل «شاهين» ويهدي شعار هجن الرئاسة ومضمره المميز سلطان محمد الوهيبي ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات.

ويصل قطار مهرجان سمو ولي عهد دبي إلى محطات الختام، وتنطلق اعتباراً من الاثنين منافسات سن الحول والزمول، وسيكون التنافس على أشده بين أبناء القبائل في الفترة المسائية خلال 12 شوطاً مقسمة بين الحول المحليات والمهجنات والزمول المحليات والمهجنات، وسيحصل الفائزون في الأشواط الستة الأولى على سيارات، بينما سيحصل أصحاب الصدارة في بقية الأشواط وأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط على جوائز نقدية كبيرة، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 10 أشواط للإنتاج يحصل الفائزون من خلال الستة الأولى منها على سيارات، بينما ستكون جميع الأشواط الأخرى نقدية.

