موسيماني: علينا الاستلهام من مازيمبي.. ومشجعونا يؤمنون بقدراتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن تجربته في كأس العالم للأندية مع فريق ماميلودي صنداونز، والاستلهام من فريق مازيمبي الكونغولي الذي وصل للمباراة النهائية.

ويلتقي الأهلي بنظيره الدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل في قطر.

وقال موسيماني في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الاستلهام من تجربة مازيمبي: "كان جيلاً آخراً، وقتها كان جيل أبو تريكة والآن تغير الفريق، صحيح لم يتمكنوا من الفوز بها ولم يصلوا للمباراة النهائية، الوقت تغير الآن ومرت سبع سنوات".

وأضاف قائلاً: "كل فريق لديه حظوظه في البطولة خلال الـ90 دقيقة ويمكننا دائما خلق المفاجئات في كرة القدم لما نلعب بكل قوانا يوم المباراة، فكرة القدم لعبة رائعة ويمكنها أن تمنحك أمور لا تنتظرها، وعلينا الاستلهام من تجربة مازيمبي".

كما تحدث بيتسو عن مستوى الفرق الأخرى في البطولة، وقال: "الفرق البرازيلية دائماً قوية، كما شاهدت مباريات الفريق الكوري الجنوبي، فهو فريق جيد والمستوى سيكون كبيراً."

وتابع: "كنت مع طاقمي الفني مع فريق صن داونز، وأتذكر صعوبة هذه البطولة، فهي بطولة من بطولات فيفا، فمن الناحية التنظيمية لا يمكن مقارنتها مع أي بطولة، كل شيء رائع بداية بالفنادق والسفر وقطر بلد كبير، لما شاركنا في 2016 حتى فريق أمريكا الجنوبية لم يصل للمباراة النهائية".

وأكمل: " كانت البطولة صعبة، أول شيء واجهناه هو فارق التوقيت الذي وصل إلى ست ساعات بين البلدين، فضلاً عن برودة الطقس في مدينة أوساكا بما أننا كنا في فصل الشتاء. بصراحة المنافسين كانوا أفضل منا، حيث واجهنا جونبورك من كوريا الجنوبية وخسرنا بأربعة مقابل واحد، ثم كاشميا آنتليرز الياباني، وفازوا علينا بثلاثية نظيفة. كان علينا تقبل الوضع وربما تقديم أفضل مما قدمناه لأننا لم نسجل الأهداف خاصة في مباراة كاشيما آنتليرز".

وأضاف: "كانت أول تجربة لنا في كأس العالم وعانينا من رهبة مسرح المباراة، فلم نبلِ البلاء الحسن، وهذا يُظهر مستوى كأس العالم للأندية. أظن أن مازيمبي هو الفريق الوحيد الذي وصل إلى المباراة النهائية، فالمهمة ليست سهلة بتاتاً".

وواصل المدير الفني الجنوب أفريقي: "للأسف عشنا تجربة فيروس كورونا السنة الماضية وكانت تجربة محزنة جداً، علينا تقبل هذه الوضعية وأريد التأكيد أن الصحة العالمية تسبق كل شيء وهي الأهم، نعد مشجعينا أننا سنعود للمنافسة العام المقبل وأن تكون الأمور مختلفة مع فيروس كورونا".

ووجه مدرب الأهلي رسالة إلى جماهير فريقه، وختم قائلاً: "مشجعونا يؤمنون بقدراتنا ويقفون بجانبنا ويساندوننا دائماً، ويمنحوننا الإلهام وسنقدم كل شيء من أجلهم".