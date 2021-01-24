موسيماني: سنلعب دون ضغط أمام بايرن ميونيخ.. ولا نختار منافسينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يتمنى مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن الفريق الأحمر سيلعب دون ضغط أمامهم.

ويلتقي الأهلي بنظيره الدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل في قطر.

وقال موسيماني في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المباراة الأولى: "الدحيل فريق جيد وفاز بدوري نجوم قطر، فهي بطولة تنافسية فيها نوادي جيدة على غرار السد الذي يدربه تشافي ويملك المهاجم الجزائري القوي بغداد بونجاح، وبما أن الدحيل فاز بالدوري فيعني أنهم أظهروا إمكانياتهم أمام هذا الفريق، وحتى الدحيل يملك لاعبين ممتازين، كانوا يملكون اللاعب ماندزوكيتش الذي غادر الفريق مؤخراً، سنعاينهم الآن بعد التعرف على منافسنا".

وأضاف: "لا يمكن في قرعة كأس العالم للأندية أن نختار منافسينا أو لا نكون راضين عن أي منافس، وعلينا مواجهة المنافس الذي وقعنا أمامه، وأي منافس توقعنا القرعة معه علينا مواجهته، كل فريق وكل مدرب يؤمن بقدرته على الفوز باللقب، لكن الواقع يقول أن المهمة أمام منافسين مثل بايرن ميونيخ والفائز بكوبا ليبرتادوريس صعبة، فهؤلاء المنافسين يجعلوننا واعين أن المهمة لن تكون سهلة".

وتابع مدرب الأهلي: "نملك لاعبين ممتازين والكل يتحدث عن أفشة، أعرف السبب لأنه اللاعب الذي ساهم في تواجدنا في كأس العالم للأندية بفضل أهدافه، وكل زملائه ساعدوه على ما قام به لحد الآن، فهو يعيش حالة ازدهار وكان حاضراً في المباريات الكبيرة التي أبلى فيها البلاء الحسن، لا ننسَ أنه لاعب دولي مصري، نحن نحب هذا اللاعب فهو جيد ويساعدنا في تسجيل الأهداف وكصانع لعب يتحرك يمينا ويساراً".

وأكمل: "في حال تأهلنا أمام الفريق المضيف الدحيل، سنواجه بايرن ميونيخ، المهمة لن تكون سهلة لكن لا نلمك ما نخسره بعد الوصول إلى هناك، فعلينا تقديم أفضل مستوياتنا والتأكد من تمثيل القارة والبلد وكل عشاق الفريق بشكل جيد ليشعروا بالفخر تجاهنا، إذا قدمنا كل ما علينا ولن يكون ذلك كافياً فالكل سيكون راضياً علينا، لأن المستوى عالٍ جداً".

واختتم موسيماني تصريحاته: "لدينا فريق جيد ونؤمن بقدرتنا على تحقيق أمور إيجابية، سنلعب المباراة الأولى أمام القطريين وبعدها سنرى، نتمنى أن نحصل على فرصة مواجهة بايرن ميونيخ، لأن مواجهة هذا الفريق سيجعلنا سعداء وسيكون شرف بالنسبة لنا، لأننا سنلعب من دون ضغط، فهو الفريق الذي فاز على برشلونة".

جدير بالذكر أن الفائز بين الأهلي والدحيل القطري، سيلاقي بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية.