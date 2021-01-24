الجونة يتجاوز دجلة في الدوري.. وفوز مثير لإنبي على البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق إنبي فوزا مثيرا على البنك الأهلي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت" الأحد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين إنبي بالفضل في الفوز إلى لاعبه النيجيري جون أوكويي إيبوكا الذي سجل ثلاثية فريقه، ليدون أول هاتريك في الدوري المصري للموسم الجاري 2020/2021.

وسجل إنبي أهدافه الثلاثة في الدقائق 40، 74 و79، وسجل وادي دجلة هدفيه عن طريق فادي فريد وكريم بامبو في الدقيقتين 59 و85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يرقي إنبي إلى المركز السادس في الدوري رافعا رصيده إلى 13 نقطة من سبع مباريات، وحال تحقيق الفوز في مباراتيه المؤجلتين سيقفز إلى المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد البنك الأهلي عند ثماني نقاط من تسع مباريات، ليبقى في المرتبة العاشرة بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

وفي مباراة أخرى، عزز الجونة تواجده في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري واستعاد نغمة الانتصارات أمام وادي دجلة بالفوز 2-0.

وأحرز أحمد حمدي هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 65 من أحداث المباراة، وسجل نور السيد الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع الجونة رصيده للنقطة رقم 18 بالمركز الثالث بترتيب جدول المسابقة الموسم الحالي.

وتجمد رصيد دجلة عند النقطة رقم 6 بالمركز السابع عشر بترتيب الجدول.