بالفيديو.. عمر مرموش يسجل ثاني أهدافه مع سان باولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سجل المصري عمر مرموش لاعب فريق سان باولي الألماني، الهدف الثاني لفريقه في مرمى يان ريجينسبورج خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الألماني الدرجة الثانية.

وشهدت الدقيقة 49 تسديدة قوية من مرموش، عززت تقدم فريقه بهدفين دون رد، حيث سبق وسجل زميله جويدو برجشتالر الهدف الأول في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وتعاقد سان باولي مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من صفوف فولفسبورج، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى.

ويحاول سان باولي الهروب من شبح الهبوط، حيث يتواجد في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة (قبل احتساب نتيجة المباراة الجارية).

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