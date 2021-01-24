بث مباشر | شاهد الاتحاد والنصر في الدوري السعودي “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والنصر” في إحدى مباريات اليوم الاحد 24-1-2021 ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاتحاد والنصر” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”، كما ينقل على قناة السعودية الرياضية 1.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:40 بتوقيت السعودية، 17:40 بتوقيت مصر، 15:40 بتوقيت جرينتش.

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مباراة نارية، حيث يستضيف الاتحاد نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر “الهلال”، فيما يحتل النصر المركز السابع برصيد 20 نقطة.

وبالنظر إلى تاريخ مباريات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي، نجد أن التفوق يصب في صالح العالمي، حيث خاض الفريقان 24 مباراة منذ موسم 2008-2009، كانت الغلبة للنصر بواقع 11 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للاتحاد، وكان التعادل حاضرًا في 7 لقاءات.

وسجل النصر 42 هدفًا في شباك الاتحاد، بينما أحرز العميد 29 هدفًا في شباك فارس نجد، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين في بطولة دوري المحترفين، يوم 8 أكتوبر 2008، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، قبل أن يحسم الاتحاد نتيجة المواجهة الثانية لصالحه بهدف دون رد، يوم 19 يناير 2009.

وكان النصر صاحب الفوز الأكبر خلال مباريات الفريقين في دوري المحترفين السعودي، وذلك بنتيجة (5-0)، يوم 8 مايو 2016، وسيطر التعادل على آخر مباراتين للفريقين في الموسم الماضي بنتيجة (1-1)

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