قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر | العالمي يتفوق بالارقام

ستكون الجماهير الرياضية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الأحد، حيث يستضيف الاتحاد منافسه النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الكلاسيكو، يتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يحتل النصر المركز السابع برصيد 20 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

وبالنظر إلى تاريخ مباريات الاتحاد والنصر في دوري المحترفين السعودي، نجد أن التفوق يصب في صالح العالمي، حيث خاض الفريقان 24 مباراة منذ موسم 2008-2009، كانت الغلبة للنصر بواقع 11 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للاتحاد، وكان التعادل حاضرًا في 7 لقاءات.

وسجل النصر 42 هدفًا في شباك الاتحاد، بينما أحرز العميد 29 هدفًا في شباك فارس نجد، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين في بطولة دوري المحترفين، يوم 8 أكتوبر 2008، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، قبل أن يحسم الاتحاد نتيجة المواجهة الثانية لصالحه بهدف دون رد، يوم 19 يناير 2009.

وكان الفريق الأصفر صاحب الفوز الأكبر خلال مباريات الفريقين في دوري المحترفين السعودي، وذلك بنتيجة 5-0، يوم 8 مايو 2016، وسيطر التعادل على آخر مباراتين للفريقين في الموسم الماضي بنتيجة 1 ـ 1.