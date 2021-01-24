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يوفنتوس يتجاوز عقبة بولونيا بثنائية نظيفة

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المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب يوفنتوس على ضيفه بولونيا بهدفين دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة 19 من منافسات لكرة القدم. 
 

وافتتح يوفنتوس باب التسجيل عند الدقيقة 15، من كرة سددها لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو، ارتطمت بأحد مدافعي بولونيا لتغير اتجاهها نحو الشباك. 
 

وأكد وستون ماكيني أفضلية فريقه بهدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 71، إثر ركلة زاوية نفذها الكولومبي خوان كوادرادو، قابلها اللاعب الأمريكي برأسية متقنة هزت شباك مرمى بولونيا. 
 

وبهذا رفع يوفنتوس رصيده لـ 36 نقطة يحتل بها المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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