شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتظلم ضد عقوبة مصطفى محمد في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت إدارة نادي الزمالك التماسا لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لتخفيض العقوبة الخاصة بمصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول.

وكان «كاف» عاقب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، بالإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب الأحداث التي أعقبت نهائي دوري الأبطال، واشتباكه مع حسين الشحات لاعب الأهلي عقب المباراة.

واستند نادي الزمالك في التماسه إلى أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيللي التشادي في دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس في اللحظة الأخيرة.