شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن تأثير تجديد عقد صلاح على أداء ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن محمد صلاح، سيلعب على الأغلب أساسيًا ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو» البريطاني: من المحتمل تماما أن يبدأ صلاح أساسيا».

وأضاف المدرب الألماني: «لا أعتقد أن الحديث عن أن عقد صلاح سيؤثر على أداء الفريق، هذا شيء طبيعي أيضا في عالم كرة القدم».

وتابع: «من النادر جدا أن نصرح عن أشياء نعتقد أنها مهمة لكن ما يحدث أننا نتلقى أسئلة ونجيب عليها، ويبدو للجميع أننا بدأنا بالفعل مناقشة هذا الأمر، في معظم الحالات لا يكون الأمر هكذا، ولا أعتقد أن عقد صلاح سيفسد الموسم».