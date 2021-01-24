شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة غاضبة من أمير مرتضى بعد تخفيض عقوبة محمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، تغريدة أعرب خلالها عن غضبه من قرار اتحاد الكرة بتخفيض عقوبة محمد الشناوي، حارس الأهلي، والتصريحات التي أشارت إلى أن هذا القرار جاء للصالح العام.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لاعب يتوقف ٤ مباريات الدنيا تتقلب والقرار يتلغي ويبقى مباراة واحدة ويطلع المسؤول يقولك عدلنا القرار مراعاة للصالح العام لكن مجلس إدارة منتخب يتحل وجمهور بالملايين يغضب ويغلي ده غير مرتبط بالصالح العام، يمكن فاكرينه نادي شركات!! الموضوع اكبر من خطأ حكم،كفاية عبث بالصالح العام».