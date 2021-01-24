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منتخب الدنمارك لكرة اليد يزور الأهرامات

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدنمارك لكرة اليد يزور الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

نظمت لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتى تستمر حتى 31 يناير الجارى، رحلة لمنتخب الدنمارك المشارك في البطولة لزيارة أهرامات الجيزة للتعرف على معالم مصر السياحية.

وعبر رئيس بعثة الدنمارك واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم معالم الآثار في العالم مؤكدين أن زيارة الأهرامات كان بمثابة حلم تتحقق لهم، كما أكد رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة التي تمثل الحدث الأكبر في الوقت الحالى لمختلف دول العالم.

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  • تعافي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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