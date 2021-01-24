شكرا لقرائتكم خبر عن «لاكاسا تاريفا» تعود بكأس الخارجية.. وكأس الرياضة لـ «مفهومة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عززت فرس السبع سنوات «لاكاسا تاريفا» لسلطان بن فيحان المنديل رصيدها من الجوائز بكأس وزارة الخارجية في الجولة 48 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وذلك بعد أن قطعت مسافة 1600 متر بزمن وقدره «1:36.84دقيقة»، متغلبة على كوكبة من الخيل الأبطال في طليعتها «كريسبن» الذي تراجع إلى المرتبة الثانية بعد أن كان على وشك الفوز به نظراً لقيادته الشوط برفقة الحصان «تل مي اوول»، فيما كانت «لا كاسا» تسير خلفهم مع «سنترال نيويورك» المرشح الأول للفوز.

ومع دخول الجياد ثلث المسافة الأخير وسعت «لاكسا» من خطواتها بقيادة الخيال المخضرم «وجبرتو راموس»، وبتكتيك من المدرب الشاب سلمان المنديل، لتعوض الفرس خسارتها بكأس الأمير سلطان في «مهرجان كؤوس الملوك»، وحل «هواك» في المركز الثالث، وسلم نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي الكأس للمدرب فيحان المنديل، والخيال «راموس».

واستهلت فرس الأربع سنوات «مفهومة» في ذات الجولة مسيرة انتصاراتها بكأس وزارة الرياضة بأداء مميز بدأته بملاحقة «متعطرة» المتصدرة للسباق، وحتى آخر 200 متر عندما أمسكت بالصدارة بقيادة الخيال «كاميلو أوسبينا» منهية الشوط بفارق طولين تقريباً بعد أن قطعت مسافة 1800م بزمن «1:52:4 دقيقة» وتراجعت «متعطرة» للمركز الثاني فيما حلت «بدارة» بالمركز الثالث، وقد تسلم المدرب سعود بن رزيق الكأس من وكيل الوزارة عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني.