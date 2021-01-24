رسميًا.. الزمالك يتقدم بالتماس لتخفيض عقوبة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قدمت إدارة نادي الزمالك، التماسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض العقوبة الخاصة بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأول.

وكان كاف قد عاقب مصطفى محمد بالإيقاف 4 مباريات، جراء الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي.

وشهدت المباراة التي أُقيمت في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، مشادة بين مصطفى محمد وحسين الشحات لاعب الأهلي بعد خسارة الأبيض للنهائي بهدفين لهدف.

واستند الزمالك في التماسه على أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيل التشادي في دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس في اللحظة الأخيرة.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى دور المجموعات للبطولة الأفريقية، وتواجد في المجموعة الرابعة التي ضمت كل من الترجي التونسي، مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.