مونديال اليد.. ماذا قدم منتخب سلوفينيا قبل صدام الحسم مع مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

في السابعة مساء اليوم الأحد، تنتظر مصر بأكملها مواجهة حسم تأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي ببطولة العالم لكرة اليد، عندما يصطدم بنظيره السلوفيني، في آخر مواجهاتهما بالدور الرئيسي للبطولة.

ويشارك المنتخب المصري صاحب الأرض نظيره السويدي صدارة المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي، برصيد ست نقاط لكل منهما، مع أفضلية للأخير في المواجهات المباشرة، حيث فاز في مواجهتهما بالدور الأول، كما فاز على المنتخب المقدوني الشمالي الذي هزمه المنتخب المصري أيضًا، بينما تعادل مع منتخبي بيلاروسيا والاتحاد الروسي لكرة اليد "الذي يشارك بذلك المسمى لحرمانه من المشاركة باسم روسيا وعلمها بسبب عقوبة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات" وهما المنتخبان اللذان هزمهما المنتخب المصري.

خلف مصر والسويد يحتل الاتحاد الروسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وهو أيضًا رصيد المنتخب السلوفيني، بينما فقد منتخبي بيلاروسيا الذي يمتلك نقطتين ومنتخب مقدونيا الشمالية "بدون نقاط" فرصة المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي.

المنتخب السلوفيني يعد أحد أقوى منتخبات العالم في كرة اليد خلال السنوات الأخيرة، حيث احتل المركز الرابع في بطولة أوروبا العام الماضي، ونال الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2017، رغم غيابه المفاجىء عن النسخة التالية للمونديال.

كما يمتلك المنتخب السلوفيني العديد من اللاعبين البارزين في الصالات الأوروبية، بينهم ميا زارابيتش لاعب فريق كييل الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، وثلاثي فريق برشلونة الإسباني وصيف دوري الأبطال، بلاش يانك، دومين ماكوتش ويوري دولينيتش قائد الفريق وأبرز نجومه.

على الصعيد الفردي يعد الجناح الأيمن دراجان جاييتش لاعب فريق ليموجيه الفرنسي أخطر لاعبي المنتخب السلوفيني في بطولة العالم الحالية، حيث سجل 28 هدفًا من 34 محاولة، بنسبة نجاح بلغت 82%، بينما سجل دولينيتش الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن 25 هدفًا، كما سجل بلاش يانك الذي يلعب أيضًا في مركز الجناح الأيمن 21 هدفًا، مما يجعل تلك الجبهة مصدر الخطورة الرئيسي للمنتخب الأوروبي.

المنتخب السلوفيني اعتمد على ثلاثة حراس حتى الآن خلال مواجهاته الخمس بالبطولة، وأظهروا جميعًا مستويات رائعة، حيث تصدى أوربان ليزياك لـ 26 تسديدة بين 74 استقبلها، بنسبة نجاح بلغت 35%، وتصدى كليمين فيرلين لنفس العدد من التسديدات، بين 94 تسديدة استقبلها، بنسبة نجاح 28%، بينما تصدى ميليان فويوفيتش لعشر تسديدات بين 25 استقبلها، بنسبة نجاح بلغت 40%.

إحصائيات المنتخبين المصري والسلوفيني جاءت متقاربة للغاية خلال مشوارهما في البطولة، حيث سجل المنتخب السلوفيني 164 هدفًا، بينما سجل المنتخب المصري 159 هدفًا، وتقاربت بشدة أهداف المنتخبين من الأجنحة، حيث سجل المنتخب المصري 21 هدفًا مقابل 22 هدفًا لنظيره السلوفيني، كما سجل المنتخبان من تسديدات عن بعد "9 أمتار" بشكل متكافىء، بواقع 28 هدفًا للمنتخب المصري و26 هدفًا للمنتخب السلوفيني.

رد الفعل السريع للمنتخبين تقارب أيضًا بشكل ملحوظ، حيث سجل المنتخب المصري 25 هدفًا من هجمات خاطفة، متأخرًا بفارق هدف وحيد عن الأهداف التي سجلها المنتخب السلوفيني بالطريقة ذاتها.