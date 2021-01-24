رئيس الزمالك الأسبق: الفريق على الطريق لبطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طالب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق المتنفعين والمزايدين والمنافقين بالابتعاد عن نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وتعادل الزمالك مؤخرا بدون أهداف مع أسوان بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب عباس عبر حسابه على تويتر "لم انزعج على الإطلاق بتعادل الزمالك مع اسوان".

وأكد "الزمالك على الطريق على الطريق على الطريق لبطولة الدوري العام".

وواصل "وعلى المزايدين أن يمتنعوا وعلى المنافقين أن يمتنعوا و على الفاسدين أن يمتنعوا".

واختتم "وارجعوا الى حديث ابني العزيز شيكابالا، لا يجب أن تكسر الإرادة و لا الإصرار بتعادل وهذا وارد في كرة القدم".