المقاولون يرد على "التشكيك" في عماد النحاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، إن من يشكك في ذمة عماد النحاس أشخاص غير محترمين، مضيفًا أن إدارة النادي لم تفكر في تغييره وتقدم له كامل الدعم والمساندة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عادل: "هل النحاس هو من قال للاعبيه يمررون الكرة بطريقة خاطئة أمام الأهلي، لاعبو المقاولون لم يصدقوا أنفهسم أنهم متقدمون على الأهلي بهدفين دون رد في الشوط الأول".

وأضاف: "كل من أساء للنحاس وشكك في ذمته شخص غير محترم، (عيب الكلام ده يتقال)، مع احترامي للجميع، عماد النحاس هو سند الفريق، هو من قاد المقاولون العرب للوصول لمنافسات أفريقيا بعد غياب 15 عامًا".

وتابع: "الثورة على النحاس أُشعلت منذ فترة، ولا داعي لذكر المتسببين في ذلك، أقولها وأؤكد النحاس باقٍ باقٍ ولم نفكر كإدارة في أي تغيير".

وأتم: "ندعمه ونسانده ولم نفكر في تغييره".

جدير بالذكر أن الأهلي قلب تأخره بهدفين دون رد أمام المقاولون العرب إلى فوز بثلاثية خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري we المصري.