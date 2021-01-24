بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكه في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بايرن ميونخ وشالكه” في إحدى مباريات اليوم الاحد 24-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الالماني.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وشالكه” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما ينقل على قناة سكاي سبورت بوندسليجا، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وشالكه على ملعب فيلتينس ارينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

لن تنسى جماهير نادي شالكه تاريخ (18 سبتمبر 2020)، عندما تم اكتساحهم بثمانية أهداف نظيفة من بايرن ميونخ في المباراة الافتتاحية للدوري الالماني هذا الموسم، واليوم يستقبل النادي الملكي الأزرق نظيره البافاري وهو في حالة يرثى لها.

فاز شالكه في مباراة واحدة فقط من آخر 16 مباراة على أرضه في الدوري الالماني (خسر في 10، وتعادل في 5)، وهي المباراة الوحيدة الذي فاز فيها في آخر 17 مباراة لعبها بشكلٍ عام في المسابقة المحلية، وأتى هذا الفوز بعدما تولى السويسري “كريستيان جروس” المهمة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب الدوري الالماني وفي رصيده 7 نقاط جمعهما من فوز وحيد و4 تعادلات، ويفصله 10 نقاط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها فريقا “أرمينيا بيليفيلد وهيرتا برلين” بنفس الرصيد 17 نقطة.

في المقابل، يتقدم بايرن ميونيخ في الصدارة بأربع نقاط عن أقرب ملاحقيه “لايبزيج” الذي خسر أمام “ماينز” في الجولة الماضية في ظل فوز الفريق البافاري على أوجسبورج بهدف مقابل لا شيء، جاء من ركلة جزاء سجلها “روبرت ليفاندوفسكي” عند الدقيقة (13).

ويمتلك نادي بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الالماني هذا الموسم وحتى الآن، إذ سجل لاعبوه 49 هدف، وبفارق شاسع عن باقي الفرق حيث يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ ودورتموند وآينتراخت فرانكفورت في المرتبة الثانية برصيد 35 هدف لكل منهما.

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