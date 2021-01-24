قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر | ايهما أفضل رومارينهو أم بيتي بارتينيز؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، حيث يستضيف نادي الاتحاد منافسه النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الكلاسيكو، يتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يحتل النصر المركز السابع برصيد 20 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

ويُعتبر الثنائي رومارينهو وجونزالو مارتينيز، من أهم اللاعبين في تشكيلتي الاتحاد والنصر، ولهما دور كبير في بناء الهجمات، وصناعة الفرص، وتقديم التمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى تسجيل الأهداف.

وفي السطور التالية يُقارن الخليج 365 بين أرقام نجمي الاتحاد والنصر خلال المباريات الماضية في الموسم الحالي من بطولة الدوري السعودي..

رومارينهو

شارك لاعب الاتحاد هذا الموسم في 14 مباراة ببطولة الدوري السعودي، بمعدل 1162 دقيقة لعب، واستطاع تسجيل 8 أهداف، منهم ركلتي جزاء، وسدد على المرمى 17 مرة، وبلغت دقة تسديداته 56.7 %، وصنع 22 فرصة.

وبلغت دقة التمرير لدى اللاعب البرازيلي 85.4%، وراوغ بنجاح 23 مرة، وقطع الكرة 4 مرات، ووقع في التسلل مرة واحدة، وحصل على البطاقة الصفراء مرة واحدة.

جونزالو مارتينيز

وعلى الجانب الآخر لعب محترف النصر 10 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري السعودي، بمعدل 773 دقيقة لعب، واستطاع تسجيل هدفين، وسدد على المرمى 9 مرات، وبلغت دقة تسديداته 36 %، وصنع 3 أهداف و19 فرصة.

ولعب بيتي 8 عرضيات ناجحة، وبلغت دقة التمرير لدى اللاعب الأرجنتيني 77.4%، وراوغ بنجاح 26 مرة، وقطع الكرة 3 مرات، ووقع في التسلل مرة واحدة.