سوق الانتقالات: مانشستر يونايتد يسعى لتعويض رحيل بوجبا بلاعب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم لاعب وسط بايرن ميونخ، كورينتين توليسو بسوق الانتقالات الصيفي.

وينتهي عقد توليسو (27 عامًا) مع بايرن ميونخ في يونيو 2022.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بايرن ميونخ يرغب في تجنب رحيل لاعبه الفرنسي مجانًا، مثلما حدث مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وقرر بالفعل الرحيل في الصيف القادم.

وأفادت الصحيفة الألمانية، أن مانشستر يونايتد في حالة تأهب استعدادًا لقرار بايرن ميونخ ببيع توليسو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم لمركز خط الوسط، تحسبًا لرحيل النجم الفرنسي بول بوجبا، والذي أكد وكيله أعماله” مينو رايولا” أن مسيرته مع الشياطين الحمر على وشك الانتهاء.

ولا يعتبر مانشستر يونايتد الساعي الوحيد للحصول على خدمات توليسو؛ فهناك اهتمام أيضًا من جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن توليسو ذو الأصول التوجولية، انضم إلى بايرن ميونخ قادمًا من صفوف ليون الفرنسي، نظير 42 مليون يورو في يوليو 2017، وشارك مع الفريق البافاري منذ ذلك الحين في 90 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وفاز كورينتين توليسو مع بايرن ميونخ؛ بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) ثلاث مرات، كأس ألمانيا مرتين، السوبر الألماني في ثلاث مناسبات، السوبر الأوروبي مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2019/20.