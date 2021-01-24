الدوري الالماني | هيرتا برلين يعيش دوامة جديدة بإقالة مدربه ومديره

أعلن نادي هيرتا برلين اليوم الأحد بشكل رسمي إقالة مدربه برونو لاباديا ومايكل بريتز مدير النادي بعد ساعات من الهزيمة الثقيلة للفريق على ملعبه أمام فيردر بريمن 1 4/ أمس السبت بالدوري الألماني.

ويحتل هيرتا المركز الرابع عشر بفارق نقطتين فقط عن المركز الثالث من القاع بعد مسيرة محبطة شهدت فوزه مرة واحدة فقط في أخر ثمان مباريات.

وقد يتولى بال دارداي الذي تولى تدريب هيرتا بين عامي 2015 و2019 وعمل مؤخرًا مدربًا في قطاع الناشئين بالنادي، المسؤولية مجددًا خلفًا للاباديا، لكن النادي الألماني أكد أنه سيتخذ قراره فيما يخص المدرب الجديد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح هيرتا برلين أن مدير الكرة ارني فريدريتش مدافع النادي السابق، سيتولى المهمة خلفًا لبريتز حتى نهاية الموسم.

وقال كارستن شميت الرئيس التنفيذي لهيرتا برلين “برونو لاباديا وجهازه المعاون قاموا بعمل كبير في سبيل تطوير الفريق اسبوع بعد أسبوع ، ولكن في النهاية توجب علينا الاعتراف بأننا من خلال حصد 17 نقطة من 18 مباراة فإننا في وضع خطير للغاية”.

وأضاف “بالتالي بعد فترة من التفكير قررنا تقديم دوافع جديدة عبر تغيير المدرب”.

ورحل لاباديا عن منصبه بعد تسعة أشهر فقط من تعيينه في أبريل 2020 بعد أن قاد النادي للنجاة من شبح الهبوط بعد استئناف موسم البوندسليجا عقب توقفه بسبب جائحة كورونا لكنه فشل في الأرتقاء بنتائج الفريق في الموسم الحالي.

أما بريتز، أسطورة خط هجوم هيرتا برلين، فقضى مع النادي ربع قرن من بينها 11 عامًا في منصب المدير لكنه دفع ثمن إخفاقه في قيادة الفريق إلى المراتب العليا بجدول ترتيب البوندسليجا.

واحتجت الجماهير ضد قيادات النادي بالأمس قبل أن تضع الهزيمة أمام بريمن المسمار الأخير في نعش الثنائي.

وأشاد فيرنر جينجباور رئيس هيرتا برلين بمايكل بريتز مشيرًا إلى أنه يستحق “كل الشكر” عن كل الأعوام التي قضاها في “النادي الذي يعشقه”.

ولم يسجل هيرتا أي أهداف على مدار ثلاث مباريات أمام أرمينيا بيلفيلد وكولن وهوفنهايم قبل أن يعود للتسجيل خلال الهزيمة الثقيلة أمام بريمن.

نتائج هيرتا برلين مؤخرًا تناقضت تماما مع تعهدات الرئيس التنفيذي الجديد كارستن شميت الذي قال أن شهر يناير الجاري سيكون شهر تصحيح المسار في ظل سعي هيرتا لتحويل نفسه إلى “ناد كبير” قادر على المنافسة.

ولم يتمكن لاباديا 54/ عامًا/ من تحقيق الأهداف التي جاءت به لمقعد المدير الفني في ظل تعثر هيرتا كثيرا في الموسم الحالي وأبتعاده تمامًا عن أهداف مستثمر النادي لارس فيندهورست الذي أنفق حوالي 375 مليون يورو (454 مليون دولار) بهدف تحويل هيرتا لفريق قادر على المنافسة في القمة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتردد أن لاباديا دخل في صدام مؤخرًا مع بريتز بعد إخفاق هيرتا في تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية رغم رحيل اللاعبين البارزين فيداد إيبسيفيتش وبير سكيلبرد.

وكان ماريو جوتزه مرشحًا للانضمام إلى هيرتا لكن انتقل إلى ايندهوفن الهولندي في الوقت الذي تعاقد فيه الفريق مع ماتيو جوندوزي على سبيل الإعارة من آرسنال.

وأكد لاباديا ان هيرتا في حاجة إلى وقت من أجل الوصول للمستوى المأمول لكن الوقت لم يسعفه لتحقيق أهدافه رغم أن عقده الأصلي كان يمتد حتى 2022.