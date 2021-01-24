الامارات | مكافأة مالية 100 ألف درهم لكل مواطن يتأهل إلى الاولمبياد بهذه اللعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة مالية 100 ألف درهم لكل مواطن يتأهل إلى الاولمبياد بهذه اللعبة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد القوس والسهم أنه عقد اتفاق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة تقوم بموجبه بتقديم مكافأة مالية مقدارها 100 ألف درهم لكل لاعب ولاعبه يتأهل إلى دورة الألعاب الاولمبية في رياضة القوس والسهم.

وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الاتحاد الدكتور سعيد الكعبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة للتجارة والصناعة في الشارقة، عبد الله سلطان العويس، وبحضور المدير العام للغرفة محمد أحمد أمين العوضي، والأمين العام للاتحاد حسن المزروعي، ورئيس لجنة التسويق والاستثمار بالاتحاد عبدالله خوري.

وقال بيان صادر عن اتحاد اللعبة، إنه في اطار جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة واتحاد القوس والسهم لتكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية ومساندة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأنشطة الرياضية فقد أعلن عبد الله سلطان العويس، عن رصد الغرفة لمكافآت مالية بمبلغ قدره عشرة آلاف درهم لكل لاعب يحطم رقم محلي وعشرة آلاف لكل لاعبة تحطم رقم محلي، والمدرب المشرف على كل منهم، فضلا عن 50 ألف درهم لمن يحقق رقم 640 رجال و610 سيدات. و100 ألف درهم لكل لاعب يتأهل إلى دورات الألعاب الأولمبية، والعمل على دعم رياضة القوس والسهم من خلال توفير ثلاثين قوس.

وأعرب الدكتور سعيد الكعبي، عن تقديره لجهود الغرفة في تعزيز التعاون لدعم هذه الرياضة بما يصب في صالح أبناء الوطن ويحقق مصلحة عامة في شراكة نتطلع أن تشكل نموذجاً للتعاون بين مؤسستين وطنيتين في المجال الرياضي والمالي.

وقال: يسرنا أن نعلن عن وضع شعار الغرفة وإبراز دورها في دعم رياضة القوس والسهم من خلال الفعاليات المشتركة بينهما، والعمل على تدريب موظفي الغرفة على رياضة القوس والسهم وتكوين فريق يشارك في البطولات.

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