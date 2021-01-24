«يويفا» يواجه «السوبر الأوروبي» بتغييرات مهمة في دوري الأبطال

الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير إنجليزي عن إنسحاب نادي مانشستر يونايتد من مقترح إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد معارضة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الشديدة للخطة في الأسبوع الماضي، ووصف مصدر مقرب من «البرمييرليج» بطولة الدوري المقترح بأنه «يدمر بعمق نسيج اللعبة».

والخطة التي ظهرت الأسبوع الماضي ويروج لها بطل الليجا ريال مدريد وبطل إيطاليا اليوفنتوس ورئيس برشلونة السابق بارتوميو، تمنح كل فريق 310 ملايين استرليني نظير انضمامه، بالإضافة لإمكانية الحصول على 213 مليون استرليني في الموسم.

وغلق «فيفا ويويفا» الأبواب أمام رئيس الريال فلورنتينو بيريز ورئيس اليوفي أندريا أنيللي لم يمنعهما من إبلاغ الأندية الإنجليزية بالخطة ومن المتوقع أن يعلن «يويفا» في الأسابيع المقبلة جملة من التغييرات في مسابقة دوري أبطال أوروبا بدءاً من 2024 والتي ستجعل البطولة تشبه دوري السوبر الأوروبي المقترحة من الكبار باستثناء المسمى.

وتشمل المقترحات 36 فريقاً أوروبياً في دور المجموعات وتلعب الفرق 10 مباريات ضمن نظام يعرف بـ«النظام السويسري» أمام فرق مختلفة القوة يجري اختيارها بناء على التصنيف، ويتأهل الـ12 فريقاً الفائزة من المجموعات أوتوماتيكياً لدور الـ16 أما المواقع الأربعة المتبقية من الدور فتمنح لـ4 فرق الفائزة من خوض بطولة «بلاي أوف» منتصف الشتاء تضم غالباً 8 فرق.

وخطة يويفا تعني أن الفرق القوية الـ20 ستتمكن من التأهل بشكل مسرحي وتحافظ على مكانتها في الدوري بدلاً من التعرض للخجل أمام أدنى الفرق أداء، وستكون هذه التغييرات هي الأكبر في الكرة الأوروبية منذ تغيير نظام بطولة كأس أوروبا عام 1992 المبنية على خروج المغلوب لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وستكون أندية كبيرة مثل ريال مدريد واليوفنتوس أمام قرار حاسم في مارس المقبل: إما الموافقة على خطة «يويفا» والمضي بمباركة السلطات الكروية وعلى رأسها «فيفا» أو الكفاح لإقامة بطولة السوبر الأوروبي ومواجهة مخاطر الإقصاء من اللعب في الليجا أو الـ«سيري أي»، ويمكن للريال واليوفي أن تغريهما فكرة مونديال الأندية في 2022 والتي ستتضمن 24 فريقاً لأنها ستمنحهما فرصة جني المزيد من المال.