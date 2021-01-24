موعد قمة ليفربول ومانشستر يونايتد الليلة في الكأس.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العالمية على موعد مع قمة نارية، حيث يواجه ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد، في السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافولد، في الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي .

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بخسارته أمام بيرنلي في الدوري بهدف دون رد، فيما يعيش مان يونايتد فترة رائعة بعد فوزه على فولهام في البريميرليج بنتيجة 2-1.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فابيانو، روبتسون

الوسط: ميلنر، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

تشكيل مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على التشكيل الآتي:

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - إيريك بايلي - آرون بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي - برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - إدينسون كافاني - أنتوني مارسيال

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1، بتعليق: حسن العيدروس.