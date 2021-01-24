موعد مباراة مصر وسلوفينيا الليلة في مونديال اليد.. والقناة الناقلة.. وفرص تأهل الفراعنة لربع النهائي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد، في السابعة مساء اليوم الأحد، سلوفينيا، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، في ثالث مواجهات الدور الرئيسي، لبطولة كأس العالم 2021.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للبطولة، والتي تضم روسيا، السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على روسيا 28 - 23، في أولى مباريات الدور الرئيسي، ثم تغلب على بيلاروسيا في الجولة الثانية بنتيجة 35- 26.

فوز أو تعادل منتخب مصر في مباراة اليوم أمام سلوفينيا، يجعلها تتأهل رسمياً إلى دور ربع النهائي من المونديال العالمي.

وخسر الفراعنة أمام السويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للبطولة بنتيجة 24-23.

وكان منتخب مصر فاز على مقدونيا بنتيجة 38-19، ومن قبلها انتصر على تشيلي في الافتتاح بنتيجة 35-29.

ويأمل المنتخب المصري، بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا، في تقديم أداء مميز خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق مركز متقدم، في محاولة لإعادة إنجاز الفراعنة في كأس العالم 2001، الذي أقيم في فرنسا، إذ حقق منتخبنا الوطني المركز الرابع، وهو أبرز إنجاز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم.

القناة الناقلة

تنقل مباراة مصر × سلوفينيا على قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق خالد خيري.

وأعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، حصولها على حقوق البث الفضائي الحصري لبطولة العالم لكرة اليد، حيث ستذاع المباريات عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" الجديدة على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات، واستقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.