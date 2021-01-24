أستون فيلا يستعيد توازنه بثنائية في مرمى نيوكاسل

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لندن: استعاد استون فيلا توازنه بثنائية في مرمى ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-صفر السبت في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

وحسم استون فيلا نتيجة المباراة في شوطها الاول بهدفين سجلهما أولي واتكينز بضربة رأسية من مسافة قريبة (13)، والبوركينابي برتران تراوريه بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من صانع الالعاب الدولي جاك غريليش (42).

وهو الفوز الاول لاستون فيلا بعد خسارتين وتعادل واحد، فرفع رصيده الى 29 نقطة وارتقى الى المركز الثامن بفارق الاهداف امام تشلسي وساوثمبتون.

ويملك استون فيلا مباراتين مؤجلتين أخريين.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر بخسارته الرابعة على التوالي والسادسة في مبارياته الثماني الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.