شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منة هانى حكم اليد: هوايتي سماع الأغاني وبحب تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "منة هانى" حكم كرة اليد، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



منة هانى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

- سماع الأغانى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة وايت سوس

من نجمك المفضل؟

-كريم عبد العزيز.

من مطربك المفضل؟

-تامر حسنى



حكم كرة اليد

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟

-لا أنا بحب الرياضة و مش متخيلة نفسى غير لاعبة وحكم.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

- لا

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

- منى زكى أو سعاد حسنى

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

كاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

لأ مش شرط أتجوز حد فى المكان.