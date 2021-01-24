شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يكشف كواليس أزمة توأم موسيس ويؤكد: نقطة أمام الدراويش أحسن من مفيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، أن الفريق كان يطمح لحصد ثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، إلا أن التوفيق غاب عن زعيم الفلاحين، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، وقال خالد عيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "الحمد لله على كل شىء كنا نطمع فى الثلاث نقاط، ولكن الحمد لله عدنا إلى المباراة فى الدقيقة الأخيرة والتعادل أفضل من الخسارة، كنت أتمنى ضم عناصر كثيرة وأحتاج صانع ألعاب وظهير أيمن ومدافع.

وأضاف عيد، "ضربة الجزاء الأولى التى احتسبت علينا غريبة الشكل، الكرة لمست يد اللاعب دون قصد، ضربة الجزاء الثانية لنا كان فيها تهور من لاعب الإسماعيلي".

واختتم متحدثاً عن أزمة أودود موسيس لاعب الفلاحين، "معايا لاعيبة زى أحمد الشيخ لعب مع موسيس فى الحدود، وعيب لما الناس تطلع تهزر وتقول ده مش موسيس ده أخوه التوأم، واستبعاد موسيس ليس بسبب الكرة، ولكن بسبب عصبيته، واعتراضه المستمر على المستحقات والمكافآت، وفى آخر مرة بعد مباراة أسوان افتعل مشكلة وتشاجر مع زميله محمود صلاح، بعدما اشترى له حذاء ولم يدفع ثمنه فثار عليه وزقه .

وخطف غزل المحلة نقطة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما جاء فريق الإسماعيلى بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.