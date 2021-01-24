شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين جهاد جريشة والحنفى لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى جهاد جريشة ومحمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدورى المصرى.

وتحسم اللجنة قرارها النهائى مساء اليوم على أن يتم إخطار الحكم، بجانب اختيار الطاقم المعاون وله وطاقم الفيديو، ويعتبر جهاد جريشة الأقرب لإدارة اللقاء، خاصة أن هناك تمسكاً من الناديين بتعيين حكم دولى للمباراة المرتقبة.

وتمر لجنة الحكام باتحاد الكرة، بأزمة كبيرة بسبب اختيار طاقم دولى لمباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل بمسابقة الدورى العام، حيث يتواجد معظم الحكام الدوليين خارج مصر للمشاركة فى بطولات دولية، بينما يعانى البعض الأخر من فيروس كورونا وعلى رأسهم أحمد الغندور.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مصرى يضم أمين عمر وإبراهيم نور الدين وشاهندة المغربى كحكام ساحة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 سنة بالجزائر، بينما يتواجد الثنائى محمود البنا ومحمد معروف فى الكاميرون حاليا لإدارة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، فيما يعانى أحمد الغندور من فيروس كورونا.