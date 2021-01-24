شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: النحاس باق فى منصبه ومن يتهمه بالتفويت للأهلى "معتوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة باقٍ فى منصبه ولن يرحل ولم تفكر الإدارة فى أى تفكير آخر، وقال محمد عادل فتحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عماد النحاس باق باق باق فى المقاولون، نقولها بأعلى صوت لم نفكر فى أى تفكير آخر فى هذا الشأن، نثق فى قدرته على تعديل مسار الفريق، فقد انتشل المقاولون من المركز الأخير وأنهى الموسم فى المركز الخامس الموسم الماضى".

وأضاف المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، "من يتهم عماد النحاس بالتفويت للأهلى شخص خسيس ومعتوه، بل وليس سويا من الأساس، لأن الإنسان السوى لا يفكر بمثل هذه الطريقة، ومن يفكر بهذا الأسلوب يبقى الوحيد القادر على تنفيذه وتفويت المباريات".

وتابع فتحى، "كل لاعب ومدرب بيدور على أكل عيشه، كل أندية الدورى الممتاز يقودها أهلاوية وزملكاوية فهل كلهم يفوتون للأحمر والأبيض، بلاش تهريج يا جماعة.. سبب هزيمتنا من الأهلى أن اللاعيبن لم يصدقوا أنهم متفوقون على بطل أفريقيا بهدفين دون رد فى الشوط الأول".

ويستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى تمام الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، مباراة المقاولون العرب وسموحة، والتى تقام ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح الذئاب إلى تعويض خسارتهم أمام الأهلى واستعادة مسار الانتصارات مرة أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز فى مباراتين والخسارة فى 5 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفاً آخر.