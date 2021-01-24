شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة موسيماني مع ظهير الأهلي لتصحيح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلي، جلسة خاصة مع أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق، للحديث عن بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعب خلال المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وطالب موسيمانى من أحمد رمضان بيكهام ضرورة التعلم من أخطائه وتصحيحها حتى يضمن المشاركة فى مباريات الأهلى المقبلة، وتحدث المدير الفنى مع الظهير الأيمن خلال الأيام الماضية بشأن ارتكابه عدة أخطاء يجب تصحيحها، وفى مقدمتها عدم أداء الواجب الدفاعى بشكل جيد، فضلاً عن عدم التركيز فى اللمسة الأخيرة بصورة تمنعه من القيام بدوره على أكمل وجه.

وقال موسيمانى للظهير الأيمن فى الأهلى إنه صاحب إمكانيات جيدة لكن عليه أن يطور من نفسه، خاصة أن اللعب فى فريق كبير كالأهلى يختلف تماماً عن الأندية الأخرى وعليه أن يوازن بين الأداء الدفاعى والهجومى حتى يضمن المشاركة مع الفريق.

على صعيد متصل، استقر بيتسو موسيمانى على إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة العاشرة من مباريات الدورى الممتاز، وبات من المنتظر ان يشهد تشكيل الأهلى عودة محمد الشناوى بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليه عقب تخفيفها إلى مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات.

ويشهد تشكيل الأهلى عودة المغربى بدر بانون على حساب ياسر إبراهيم الذى شارك فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة أساسياً لكن المعلومات تُشير إلى أن بدر بانون سيعود للتشكيل الأساسى أمام بيراميدز بجوار أيمن أشرف.