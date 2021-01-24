شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أسوان يكشف كواليس مشادة شيكابالا وحقيقة لمسة اليد المثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم الفيل، قائد فريق أسوان، كواليس المشادة التى وقعت مع محمود عبد الرزاق شيكابالا خلال مباراة الفريقين التى أقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وقال الفيل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "سبب المشادة أن ساليمون منساه لاعب أسوان كان مصاباً وسيارة الإسعاف نزلت أرض الملعب، ووجدت شيكابالا جاء يعترض على نزولها ظناً أن هذا إهدار للوقت، فقلت له خلاص هى نزلت فجذبنى من التيشرت، وقلت له "أنت مالك خليك فى فريقك".

وأضاف هداف أسوان متحدثاً عن الكرة المثيرة للجدل والتى ادعى البعض أنها لمست يده وكانت رجلة جزاء للزمالك لم تحتسب، "والله جت فى دماغى مش فى إيدي".

وتابع الفيل، "نطمح فى البقاء بالدورى هذا الموسم، رغم سوء الحظ الذى واجهنا فى الجولات الماضية، وطموحنا هذا العام بين المركز الثامن والـ 13، ونتمنى إسعاد جماهير أسوان".

واختتم تصريحاته قائلا، "لعبنا فى مباراة الزمالك على الهجمة المرتدة ولاحت لنا 3 فرص ولكن لم نستغلها، والزمالك أهدروا العديد من الفرص أيضاً.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، صفحة التعادل مع الزمالك، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك من أجل بدء الاستعداد لمباراة وادى دجلة بالجولة العاشرة، والتى يستضيفها استاد السلام يوم الجمعة المقبلة بالدوري، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة العروض القوية، بعد انتزاع نقطة ثمينة من الفريق الأبيض.

ويدرس علاء عبد العال خلال الفترة الحالية، ملف التدعيمات قبل نهاية الميركاتو، وذلك بعد قيد الثنائى أحمد الألفى وأحمد صبحى قبل مباراة الزمالك، والاستغناء عن عبد الله السنجهاوى وأحمد فتحى اللذان انضما إلى فريق فاركو بالدرجة الثانية.

وما زال مسئولو أسوان يترقبون وضع الرتوش الأخيرة على استاد أسوان لاستضافة مباريات الدورى العام، وذلك بعد التجهيزات الأخيرة التى شهدها ملعب أبناء الجنوب، من أجل نقل مباريات تماسيح النيل فى أقرب فرصة إلى أسوان.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 برصيد 8 نقاط، من 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.