شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تحرك منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة سلوفينيا فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نور أبو زيد، إدارى منتخب مصر الأول لكرة اليد، عن تحرك بعثة الفراعنة إلى صالة استاد القاهرة فى الخامسة إلا ثلث مساءً استعداداً لمواجهة سلوفينيا المقرر لها السابعة مساءً فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ويشمل برنامج المنتخب الوطنى اليوم محاضرة بالفيديو فى الواحدة إلا ثلث ظهرا قبل تناول الغداء فى الواحدة والنصف على أن يعقدون جلسة مشروبات قبل التوجه إلى صالة استاد القاهرة.

ويبحث منتخب مصر فى هذه المباراة عن الفوز الذى لا بديل له فى ظل تساويها حتى الآن مع السويد برصيد 6 نقاط، فى ظل الفوز فى أول وثانى مباراة بالدور الرئيسى على الاتحاد الروسى و بيلا روسيا، وفى حال فوز مصر على سلوفينيا والسويد على روسيا فى المواجهة التى تجمعهما ضمن مبارات المجموعة اليوم يصعدان معا، بينما إذا تعادلت مصر وفازت السويد تصعد مصر ثانى المجموعة.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من تسيلى 35 / 29 ومقدونيا 38 / 19، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 .

وتشهد باقى لقاءات اليوم فى الدور الرئيسى مواجهة فى نفس المجموعة بين بيلاروسيا و مقدونيا، فيما يلتقى بالمجموعة الثالثة كل من، الجزائر مع سويسرا و البرتغال مع فرنسا و أيسلندا مع النروج، أما على صعيد كأس الرئيس لتحديد المراكو من 25 و حتى 32 تقام مواجهتين بين كلا من، المغرب مع تشيلى و كوريا الجنوبية مع النمسا .