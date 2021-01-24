شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف كواليس جديدة فى أزمة الحكام والـvar بالدورى على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، كما يكشف كواليس جديدة فى أزمة الحكام والـvar بالدورى.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن كافة القضايا التى تشغل الشارع الرياضى فى الوقت الحالى، فى مقدمتها أزمة الـ var والعرض التركى الجديد لمصطفى محمد مهاجم الزمالك، واستعداد الأهلى لمواجهة بيراميدز.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.